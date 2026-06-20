AP CM Naidu disburses ₹3125cr to 46.85L farmers under PM-Kisan
Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu just rolled out ₹3,125 crore to 46.85 lakh farmers as part of the PM-Kisan Annadatha Sukhibhava scheme.
Each farmer gets their first ₹7,000 installment for the Kharif 2026 season, part of a bigger promise to provide ₹20,000 a year.
The event in Palnadu district also included exhibits on oil palm mission, waste to energy plant, oil seeds and others.
Naidu kickstarts Kurnool Kadapa waste-to-energy plants
Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu disbursed over ₹3,000 crore to farmers across the state under PM-Kisan Annadatha Sukhibhava welfare scheme.
He also kickstarted two waste-to-energy plants in Kurnool and Kadapa, aiming for cleaner energy by December 2026.
Plus, he checked out exhibits on new agricultural initiatives like oil palm and oilseeds at the event.