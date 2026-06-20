AP CM Naidu disburses ₹3125cr to 46.85L farmers under PM-Kisan

Naidu kickstarts Kurnool Kadapa waste-to-energy plants

Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu disbursed over ₹3,000 crore to farmers across the state under PM-Kisan Annadatha Sukhibhava welfare scheme.

He also kickstarted two waste-to-energy plants in Kurnool and Kadapa, aiming for cleaner energy by December 2026.

Plus, he checked out exhibits on new agricultural initiatives like oil palm and oilseeds at the event.