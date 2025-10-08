Next Article
Airbus hits record delivery numbers, eyes 820 jets by year-end
Business
Airbus just hit a big milestone—delivering 507 jets in the first nine months of 2025.
September was especially strong, with a record-breaking 73 jets delivered as engine supplies finally picked up.
Now, Airbus is eyeing its ambitious goal of about 820 deliveries for the year, needing to send out 313 more jets before December ends.
Glider issue resolved
Earlier this year, Airbus struggled with "gliders"—planes built but stuck waiting for engines due to supply chain hiccups and a supplier strike.
Those numbers have dropped from a peak of 60 gliders, and the jump in September deliveries (up from just 50 in September 2024) shows things are back on track.
With these improvements, Airbus is in a stronger position to meet its full-year delivery target.