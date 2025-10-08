Airbus hits record delivery numbers, eyes 820 jets by year-end

Glider issue resolved

Earlier this year, Airbus struggled with "gliders"—planes built but stuck waiting for engines due to supply chain hiccups and a supplier strike.

Those numbers have dropped from a peak of 60 gliders, and the jump in September deliveries (up from just 50 in September 2024) shows things are back on track.

With these improvements, Airbus is in a stronger position to meet its full-year delivery target.