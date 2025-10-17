Jio hits 500 million subscribers, ARPU climbs to ₹211.40 Business Oct 17, 2025

Reliance Jio just hit a major milestone—over 500 million subscribers as of September 2024.

At the same time, its average revenue per user (ARPU) climbed 8% to ₹211.40 (July-September 2024), thanks to people using more data and engaging more with Jio's services.