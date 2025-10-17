Jio hits 500 million subscribers, ARPU climbs to ₹211.40
Reliance Jio just hit a major milestone—over 500 million subscribers as of September 2024.
At the same time, its average revenue per user (ARPU) climbed 8% to ₹211.40 (July-September 2024), thanks to people using more data and engaging more with Jio's services.
Jio's revenue and data usage
Jio's revenue for July-September 2024 reached ₹42,652 crore, up nearly 15% from last year. Profits (EBITDA) also jumped almost 18%.
Its 5G network now handles over half of India's wireless traffic and helped boost total data usage by nearly 30% to 58 exabytes.
JioAirFiber's rapid growth
Jio's fixed wireless broadband, JioAirFiber, is on a roll—adding over a million homes every month and now serving 9.5 million subscribers.
This steady expansion keeps Jio ahead in India's super-competitive digital and telecom scene.