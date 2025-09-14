Next Article
Kartik-Ananya's 'TMMMT' to release on December 31, 2025
Kartik Aaryan and Ananya Panday are teaming up again for "Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri," a romantic comedy directed by National Award winner Sameer Vidwans.
Hitting theaters on December 31, 2025, the film is set to bring some light-hearted, family-friendly fun—just in time for New Year's Eve plans.
A look at characters
Aaryan steps into the role of Ray, bringing his signature charm and comic timing, while Panday plays Rumi, a sensitive lead in this modern rom-com.
Their on-screen chemistry is already creating buzz online.
With Vidwans directing, fans can look forward to a heartwarming movie experience that's perfect for closing out the year.