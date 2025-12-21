Next Article
Sivakarthikeyan escapes car accident, gears up for 'Parasakthi' release
Entertainment
Tamil star Sivakarthikeyan had a minor car accident in Chennai this Sunday but walked away unharmed.
Visuals shared on social media showed him next to his slightly damaged car, and he seemed okay.
The timing is big—his much-talked-about film Parasakthi just moved its release date up to January 10, 2026.
'Parasakthi' set for major box office clash
Parasakthi now releases just a day after Thalapathy Vijay's Jana Nayagan, setting up an exciting showdown at the box office.
Directed by Sudha Kongara, the film reportedly explores the 1965 anti-Hindi agitations in Tamil Nadu and marks Sivakarthikeyan's 25th movie.