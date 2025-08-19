Next Article
China-India talks in Delhi: Border calm, trade, travel on agenda
Chinese Foreign Minister Wang Yi was in New Delhi on August 18-19, 2025, meeting with India's National Security Advisor Ajit Doval and External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar.
They talked about keeping the border calm, boosting economic ties, and enhancing travel and trade between the two countries.
Talks build on earlier deals to ease military tensions
These talks build on earlier deals to ease military tensions along the India-China border after the 2020 standoff.
With PM Modi heading to China soon for a major summit, both sides are showing they want to keep things peaceful and work through disagreements—something that matters for regional stability.