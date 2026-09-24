Heavy rains trigger landslide in Tadong, debris enters Rimbi village

This is not the first time: just last week, a similar landslide in Lingding damaged part of a house and messed up water supply.

Now, disaster teams have evacuated 128 people living in 28 houses on September 17.

Crews are busy clearing debris from impacted areas and helping residents in Rimbi and Singlitam.

Officials are urging everyone to stay away from landslide spots and streams while the rain continues.