India launching 1st hydrogen-powered train, Prime Minister Narendra Modi announces
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India's about to launch its first-ever hydrogen-powered train, a big move for greener travel.
PM Modi shared the news on X, calling it a milestone for self-reliance and sustainability.
He also congratulated everyone involved and quoted a Sanskrit verse about dedication and enthusiasm.
Pilot run on Haryana's Jind-Sonipat route
The new train will run on Haryana's Jind-Sonipat route as a pilot project, putting India alongside countries like Germany, Japan, China, and the US working on hydrogen rail tech.
This project could open doors for more eco-friendly trains in India and help push toward net-zero carbon goals.