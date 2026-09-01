Maharashtra FDA suspends Blinkit center and 3 Mumbai outlets
The Maharashtra Food and Drug Administration has pulled the food licenses for a Blinkit center in Akola and two Mumbai restaurants: Delhi Sweet and Bhelpuri House in Malad, plus Gulzar Mohammadi Hotel in Kurla.
Recent inspections uncovered some serious hygiene problems, leading to suspensions.
Mumbai eateries cited for hygiene breaches
Delhi Sweet and Bhelpuri House were caught using untested tap water, repackaging foods under wrong licenses, storing unlabeled items with no expiration dates, and letting food handlers work without medical certificates, including some with visible burns.
Gulzar Mohammadi Hotel scored just 28% on its inspection due to cockroach infestations and dirty conditions.
The Blinkit center failed to fix earlier storage issues.
Commissioner Tukaram Mundhe vows legal action
Maharashtra Food and Drug Administration Commissioner Tukaram Mundhe stressed that the agency is committed to keeping food safe for everyone:
Maharashtra Food and Drug Administration Commissioner Tukaram Mundhe said the administration would take stringent legal action against those compromising food quality and public health.