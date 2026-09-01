PM Narendra Modi meets Ilham Aliyev in Bishkek, signals reset
India
Prime Minister Modi and Azerbaijan's president, Ilham Aliyev, finally met face-to-face at the SCO summit in Bishkek.
This is a big deal since India and Azerbaijan have not been close, especially after tensions from past terror attacks.
Their meeting hints at a fresh start between the two countries.
Azerbaijan-Armenia peace, Armenia-Pakistan ties
The timing is interesting: Azerbaijan signed a peace deal with India's strategic partner Armenia, while Armenia has made a decision to establish diplomatic ties with Pakistan.
Earlier this year, India and Azerbaijan restarted diplomatic talks after almost four years.
Modi also met Tajikistan's president on the same day, showing India's push to build stronger regional partnerships in global forums.