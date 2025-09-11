Next Article
Punjab CM Mann discharged from hospital after week-long treatment
Punjab Chief Minister Bhagwant Mann was discharged from Fortis Hospital, Mohali on Thursday after being treated for exhaustion and a low heart rate.
He was admitted on September 5, but hospital authorities said Mann had shown significant improvement.
Mann's health kept him from visiting flood-hit areas
Even while unwell, Mann kept working—he chaired a Cabinet meeting remotely from the hospital on September 8.
His health did keep him from joining AAP national convener Arvind Kejriwal to visit flood-hit areas.
This isn't his first health setback; he was also hospitalized for a bacterial infection at the same place about a year ago.