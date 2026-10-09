India condemns SFJ 'Khalistan' referendum in Edmonton, urges Canada
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India isn't happy about a "Khalistan referendum" set for October 18 in Edmonton, organized by Sikhs For Justice (SFJ).
MEA spokesperson Randhir Jaiswal said India strongly condemns all anti-India activities and has repeatedly expressed concern over such groups.
Interestingly, the event is happening just before Alberta's own vote about its future in Canada.
India urges Canada crackdown on groups
India has urged Canada to crack down on such groups, pointing out that similar referendums have happened before.
Meanwhile, India feels its concerns haven't led to much change.