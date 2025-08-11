L&T seeks global investors for green hydrogen, ammonia projects
Larsen & Toubro (L&T) is inviting global investors to buy minority stakes in its green hydrogen and ammonia projects at Paradip, Tuticorin, and Kandla ports.
This move is part of India's National Green Hydrogen Mission and aims to fast-track clean energy development.
For just the Kandla site, L&T plans to raise a massive ₹40,000 crore over eight years.
L&T is setting up India's largest green hydrogen plant
Through its arm L&T Energy GreenTech, the company is setting up the country's largest green hydrogen plant at IOCL's Panipat Refinery in Haryana.
The facility will use wind and solar power to make green hydrogen—relying on L&T's own made-in-India alkaline electrolysers.
L&T's make-in-India approach to green energy
By handling everything from manufacturing to construction in-house—and sticking with a make-in-India approach—L&T has carved out a leading spot in India's push for greener industry.
These efforts are key steps toward net-zero emissions and a cleaner future for everyone.