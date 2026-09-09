Stradvision plans ADAS rollout in India by 2027 targeting affordability
Business
South Korean AI company Stradvision is rolling out its advanced driver-assistance software in India by 2027, aiming to make smart car safety features more accessible.
This move follows new Indian rules pushing for affordable safety tech in everyday cars.
COO Taesan Kwon shared that its software is built for low-cost chips, so even budget-friendly cars can boost vehicle safety.
Stradvision hiring engineers, planning China expansion
Stradvision isn't just stopping at launching in India. They're planning to hire engineers to support its work.
With experience powering ADAS in more than 20 vehicle lines for original equipment manufacturers (OEMs), they're also looking at expanding into China and other markets as part of its bigger global vision.