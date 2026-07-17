CBFC orders cuts to 'Jana Nayagan' removing Dr. BR Ambedkar

Jana Nayagan, the much-awaited Tamil film starring Vijay and Pooja Hegde, had to make some serious changes before getting the green light from the CBFC.

Producer KL Venkata Narayana shared that lines about Dr. BR Ambedkar and TVK were cut, plus visuals like Ambedkar's book cover and words like Bhagavatham and OM were muted in the soundtrack, and OM was also removed from a dialogue.