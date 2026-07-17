CBFC orders cuts to 'Jana Nayagan' removing Dr. BR Ambedkar
Jana Nayagan, the much-awaited Tamil film starring Vijay and Pooja Hegde, had to make some serious changes before getting the green light from the CBFC.
Producer KL Venkata Narayana shared that lines about Dr. BR Ambedkar and TVK were cut, plus visuals like Ambedkar's book cover and words like Bhagavatham and OM were muted in the soundtrack, and OM was also removed from a dialogue.
'Jana Nayagan' set for July 23
The movie first went for certification back in December 2025 but ran into trouble during Tamil Nadu's April elections over political concerns.
After legal disputes, including a stop at Madras High Court, and complying with all requested edits, Jana Nayagan finally scored an A certificate.
It's now set to hit theaters on July 23, 2026, so after seven months of waiting, fans can finally mark their calendars.