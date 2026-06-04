Andhra Pradesh faces severe heatwave and scattered storms Thursday
India
Heads up, Andhra Pradesh! Thursday is bringing a mix of intense heat and scattered storms.
46 mandals are expected to face severe heatwave conditions, especially in Polavaram, with temperatures soaring between 43 Celsius and 45 Celsius in parts of Eluru, Polavaram, NTR, Guntur, Palnadu, Prakasam and Nellore districts.
Meanwhile, Vizianagaram and Parvathipuram Manyam could see thunderstorms popping up.
Friday forecast worsens for 85 mandals
The heat wave isn't slowing down: Friday looks even tougher with 85 mandals expected to be hit.
Markapuram's Nandanamarella already clocked a sizzling 44.5 Celsius on Wednesday.
Officials are urging everyone to stay indoors during peak heat, drink plenty of water, and avoid sheltering under trees or electric poles during storms for safety.