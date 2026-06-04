Andhra Pradesh faces severe heatwave and scattered storms Thursday

Friday forecast worsens for 85 mandals

The heat wave isn't slowing down: Friday looks even tougher with 85 mandals expected to be hit.

Markapuram's Nandanamarella already clocked a sizzling 44.5 Celsius on Wednesday.

Officials are urging everyone to stay indoors during peak heat, drink plenty of water, and avoid sheltering under trees or electric poles during storms for safety.