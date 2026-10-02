Banks across India will close October 2 for Gandhi Jayanti
India
Banks across India will be closed on October 2 for Gandhi Jayanti, so do not plan any in-person banking that day.
The good news: online and mobile banking should still work, depending on your bank.
Banks in India open October 3
Ignore the rumors: banks are open as usual on October 3 since it is the first Saturday (only second and fourth Saturdays are off).
Other days to keep in mind: banks will also be closed for Maha Saptami (October 17), Dussehra (October 19), and those regular second and fourth Saturdays.