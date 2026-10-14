Dr. S. Jaishankar visits UAE amid U.S.-Iran driven diesel spike
India
India's External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar is visiting the United Arab Emirates from October 14-16, right when global diesel prices are spiking due to U.S.-Iran tensions.
He will meet his UAE counterpart, Abdullah bin Zayed, to review their growing partnership.
Raisina event to bolster India-UAE ties
The UAE is an important crude partner for India.
Jaishankar will also join the second Raisina Middle East event in Abu Dhabi to keep India-UAE cooperation strong, a topic that affects everyone's daily life.