FSSAI issues simple summer storage tips to keep vegetables fresh
FSSAI just dropped some simple tips to help your veggies survive the summer heat.
Its advisory says: Clean and dry green leafy vegetables properly, wrap leafy ones in paper towels (not newspapers!), and stash everything in breathable bags so they don't get soggy or spoil fast.
Amreen Sheikh advises drying and airflow
Dietitian Amreen Sheikh explains that hot, humid weather speeds up spoilage by causing veggies to lose moisture and grow bacteria.
She suggests drying veggies well after washing, using paper towels for leafy greens to soak up extra moisture, and picking net bags for better airflow.
Also, don't overcrowd your fridge or leave spoiled stuff inside. Small changes like these can really help cut down on food waste.