Karnataka minister D Sudhakar dies at 66 after lung infection
D Sudhakar, Karnataka's planning and statistics minister, has died at age 66 after battling a serious lung infection for two months.
He was being treated in Bengaluru and was declared dead at 3.15am on Sunday, 10 May 2026, hospital officials said.
Sudhakar was a senior Congress leader representing Hiriyur in Chitradurga district. As minister, he played a key part in the state's administration.
His passing marks the end of a long career dedicated to public service. He will be missed by many in Karnataka politics.