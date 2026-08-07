Lucknow-Kanpur ₹4,200cr expressway 300m stretch shows cracks weeks later
India
Just weeks after its grand opening, a 300-meter stretch of the ₹4,200 crore Lucknow-Kanpur Expressway is already showing cracks.
NHAI has called out contractor PNC Infratech for poor performance, and workers are using pedestal fans (yep, like the ones at home) to dry out materials delayed by persistent wet weather amid intermittent rain.
NHAI waives tolls, penalizes PNC Infratech
Repair crews are racing against a Friday deadline with tarps and air-drying machines, but fresh cracks keep popping up.
Traffic has been squeezed onto a single carriageway for 6km, causing major jams.
NHAI waived tolls to help commuters and slapped a penalty on PNC Infratech; if quality doesn't improve soon, the company could lose out on future highway projects.