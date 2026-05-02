Manipur's as Arthur dies in New Delhi after long illness
India
AS Arthur, a respected former Manipur minister, has died in New Delhi at the age of 99 after a long illness.
He started his political journey back in 1984 as an independent MLA from Ukhrul and leaves behind three sons and four daughters.
Arthur funeral set Monday in Ukhrul
Arthur later joined the Congress and served as Manipur's forest and environment minister in 1995 under Chief Minister Rishang Keishing.
Leaders like Chief Minister Yumnam Khemchand Singh have honored his contributions to public service.
His funeral is set for Monday in Shangshak Phunghon, Ukhrul district.
The state is also mourning Khatingla Keishing, widow of former Chief Minister Rishang Keishing, who passed away at 96.