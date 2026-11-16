Pune could get water on alternate days pending PMC decision
Pune might soon get water only on alternate days, as the PMC is meeting on Monday, November 16, 2026, to decide on stricter water rules.
This move comes after concerns about low water stocks.
Pune has 7.15 TMC left
Since July, Pune has already used up nearly half of its yearly water quota; just 7.15 TMC left until next June.
With less rainfall and more demand for agriculture, the city has been trying to save water by shutting off supply every Thursday since October, which cut usage by 10%.
Now, PMC may consider even bigger cuts or new rules depending on how much water is left in the dams.