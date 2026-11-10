Telangana farmers block roads near Tapalapur demanding 15 days irrigation
India
Farmers in Telangana are blocking roads near the Tapalapur Forest Check Post, asking for irrigation water from the Kadem Narayana Reddy Project to keep flowing for at least 15 more days.
Officials want to save reservoir water just for drinking, which has left many farmers worried about their crops and the months ahead.
Telangana reservoirs drop, ₹4,193cr plan approved
Reservoir levels in Telangana have dropped sharply compared to last year, hitting projects like Srisailam and Nagarjuna Sagar.
A lack of rain has made it tough to balance water between farms and homes, especially with summer coming up.
The state has approved a ₹4,193 crore plan to help restore reservoirs, with work targeted to begin by December.