Tiruppur woman dies after family used YouTube to deliver baby
India
A 32-year-old software engineer named Sasikala from Tiruppur, Tamil Nadu, died after her family tried to deliver her baby at home using YouTube videos instead of seeking medical help.
While the baby survived, Sasikala suffered heavy bleeding due to complications after birth.
Sasikala's husband faces culpable homicide charges
Despite being rushed to several hospitals and undergoing surgery, Sasikala died four days later. Her husband is now facing culpable homicide charges.
Health officials pointed out that her pregnancy wasn't registered for official care, a reminder of the real dangers of skipping professional medical support and relying on online advice for something as serious as childbirth.