Ali releases 'Vo Nahin' from 'Main Vaapas Aaunga' soundtrack
Imtiaz Ali just released a new track, Vo Nahin, from his upcoming film Main Vaapas Aaunga.
The song, composed by AR Rahman with lyrics by Irshad Kamil, features vocals from Adithya RK, Armaan Khan, and Sameer Khan. It was released by Tips Music.
Vo Nahin is all about love that sticks around, even when people are apart. The soundtrack also includes Kya Kamaal Hai and Maskara.
Main Vaapas Aaunga stars Diljit Dosanjh, Naseeruddin Shah, Sharvari Wagh, and Vedang Raina. The movie lands in theaters June 12, 2026.