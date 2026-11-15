Chatterjee seeks privacy for herself and daughter after Mukherjee's death
Veteran actress Moushumi Chatterjee has asked for privacy for herself and her daughter after her husband, Jayanta Mukherjee, died on November 12, 2026, due to age-related health issues.
She took to social media to thank everyone for their support and let people know they need some quiet time as a family right now.
Chatterjee on X announces Mukherjee's passing
Sharing her feelings on X, Chatterjee wrote, "My husband, Jayanta, as all fondly remember him as Babu, has left us for heavenly abode."