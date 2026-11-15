Sandhu marries Banerjee in traditional Bengali wedding in West Bengal
TV star Nandish Sandhu, known for Uttaran and Khwaish, just tied the knot with longtime partner Kavita Banerjee in a traditional Bengali ceremony in West Bengal.
This marks Sandhu's second marriage: he was previously married to TV actress Rashami Desai.
Sandhu shares November 13 pre-wedding moments
Their celebrations kicked off with a sangeet, engagement, and haldi on Friday, November 13.
Sandhu shared some sweet moments online: he wore a cream dhoti-kurta while Banerjee stunned in a red and cream Banarasi saree.
Over the past year, Sandhu has kept fans updated on big life moments and recently appeared in Netflix's Taskaree as well as OTT shows like Undekhi, Grahan, and Jubilee.