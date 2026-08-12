Vicky says meeting Azmi on 'Awarapan 2' made him nervous
Entertainment
Suvinder Vicky, set to appear in Awarapan 2, shared how meeting legendary actor Shabana Azmi on set made him genuinely nervous.
He described her presence as magical, saying it felt like standing before "an angel from heaven."
Vicky praises Azmi's career and support
Vicky also spoke about his admiration for Azmi's incredible journey across theater, commercial films, and parallel cinema.
He appreciated how she supported him during tough moments on set, especially when he forgot his lines.
Awarapan 2, which also stars Emraan Hashmi and Disha Patani, hits theaters August 14.