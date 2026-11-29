Air India Express resumes Mangaluru Jeddah flights December 2
Good news for travelers: Air India Express is restarting its Mangaluru to Jeddah flights starting December 2, with three flights a week.
While this route is back, flights to Riyadh and Dammam are still paused until the end of December.
Jeddah Riyadh Dammam cancelations reschedule/refund
If your flight to Jeddah, Riyadh, or Dammam was canceled (and tickets issued on or before November 27 for travel through December 31), you can either reschedule once for free (as long as there's a seat) by January 14 or just get a full refund.
Need help? Call their helpline at +91 124 6935600 or drop by your local booking office.