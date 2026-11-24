Andhra Pradesh and Telangana deadlock on Krishna river water sharing
Andhra Pradesh and Telangana just had a meeting about sharing Krishna River water, but couldn't see eye to eye.
Andhra wanted 19 TMC, Telangana asked for 21 TMC, so the board decided to hit pause and discuss it again later.
Telangana prioritizes Hyderabad water, Andhra irrigation
Both states are dealing with tough droughts right now. Telangana wants to prioritize drinking water and canals for Hyderabad first, while Andhra is pushing for irrigation in the Krishna Delta.
With El Nino making things worse, figuring out fair water sharing is more urgent than ever.