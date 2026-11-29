Bangladeshi man Sajid arrested in Cachar for alleged Harkat-ul-Jihad-al-Islami links
A Bangladeshi man, Sajid (also known as Syed Mia), was caught in Assam's Cachar district for allegedly being connected to the banned group Harkat-ul-Jihad-al-Islami.
Police and Assam Rifles picked him up at Jirighat, finding fake Indian IDs and cash from both India and Bangladesh.
Sajid admitted Bangladeshi, suspected network builder
Sajid first pretended to be Indian but later admitted he is from Bangladesh.
Authorities think he was trying to build a network in Northeast India, by establishing contact with local youths from Lower Assam and Bodoland.
Some youths were allegedly taken for weapons training in Manipur and Chirang, and his possible link to a 2024 blast in West Bengal is being checked out.
Investigators suspect he had been attempting to build a network by contacting local youths.