C T Ravi booked over viral hate remarks about Muslims
India
C T Ravi, a BJP leader and MLC from Chikkamagaluru, has been booked for allegedly making hate-filled remarks about Muslims during a July 23 protest over NEET exam issues.
His speech, which called Muslims a "tukde gang," quickly went viral and sparked strong backlash.
FIR filed against C T Ravi
After Mudassir Pasha, president of the Jamia Masjid, filed a complaint, police registered an FIR against Ravi under laws against promoting hatred.
Groups like the Karnataka Rajya Muslim Okkuta have called his comments "shocking and highly provocative," demanding immediate arrest.