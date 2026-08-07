Delhi NCR under red alert as intense monsoon floods streets
Delhi NCR woke up to a red alert today, thanks to intense monsoon rains that have flooded streets and jammed traffic.
The downpour started in Noida and Faridabad, then quickly spread to Delhi, Gurugram, and Ghaziabad.
Authorities are urging everyone to avoid unnecessary travel, remain alert for waterlogging in low-lying areas, and follow weather advisories.
Monsoon trough, 2 circulations, western disturbance
This weather mess is being fueled by a rare mix of systems: a monsoon trough stretching across northern India, plus two cyclonic circulations over Uttar Pradesh ramping up thunderstorms.
A western disturbance is also adding extra instability, making conditions even wetter.
Delhi urges avoiding travel, warns waterlogging
Delhi saw heavy rain, and authorities urged residents to avoid unnecessary travel and remain alert for waterlogging in low-lying areas.