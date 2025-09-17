Dussehra break for schools in Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh India Sep 17, 2025

Dussehra break is coming up for students in Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh—but the dates aren't all the same.

Karnataka schools will close from September 20 to October 6.

Telangana gets a holiday from September 21 to October 3, and Andhra Pradesh schools will be off from September 24 to October 2.

These dates cover government, private, CBSE, and CISCE schools.