Dussehra break for schools in Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh
Dussehra break is coming up for students in Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh—but the dates aren't all the same.
Karnataka schools will close from September 20 to October 6.
Telangana gets a holiday from September 21 to October 3, and Andhra Pradesh schools will be off from September 24 to October 2.
These dates cover government, private, CBSE, and CISCE schools.
When do schools reopen?
Most Karnataka schools reopen on October 7, but some CBSE schools in Dakshina Kannada might start early on October 3.
Telangana students get a generous 13-day break; Andhra Pradesh kids are off for nine days before returning on October 3.
Heads up: Schools can tweak these dates for exams or other festivals—so it's smart to double-check with your school just in case!