Engine reportedly failed, forcing Vietjet flight to land in Chennai
India
A Vietjet flight from Ho Chi Minh City to Colombo had to make an emergency landing at Chennai Airport on Tuesday night after one of its engines reportedly failed mid-flight.
Airport officials declared a full emergency at 9:55pm to make sure everyone was safe.
Plane parked, airport resumed operations
The plane touched down safely at 10:27pm and reached its parking spot on its own.
Within minutes, the airport went back to normal operations.