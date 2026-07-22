Goa police file FIR after Panaji march backing Sonam Wangchuk
India
Goa police have filed a first information report, or FIR, against unknown supporters/protesters for holding a "solidarity march" in Panaji on July 20 without official permission.
The protest aimed to support Delhi demonstrations and activist Sonam Wangchuk's hunger strike, but officials say the gathering at Azad Maidan broke assembly rules.
Amreen Shaikh demands Dharmendra Pradhan resign
Hundreds joined the candlelight march, with Uzwaad's Amreen Shaikh demanding answers over exam paper leaks and student suicides after NEET cancelations.
She also called for Education Minister Dharmendra Pradhan to step down.
Meanwhile, BJP Goa vice president Sawaikar sparked outrage by calling protest supporters "cockroaches are with termites" online, a comment he later said wasn't aimed at anyone specific.