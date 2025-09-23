Next Article
Heavy rain, thunderstorms likely in Telangana tomorrow: IMD
India
Heads up, Telangana!
The India Meteorological Department (IMD) has warned of heavy rainfall hitting several districts on September 24, including Vikarabad, Sangareddy, Mahabubnagar, Nagarkurnool, Wanaparthy, and Jogulamba Gadwal.
Thunderstorms with lightning and gusty winds are expected across all 33 districts—so it might be a good idea to keep your plans flexible.
Weather forecast for Hyderabad
Hyderabad is in for a cloudy day with possible moderate to heavy rain or thundershowers by evening.
Expect misty or hazy mornings and nights, with temperatures swinging between 22°C and 29°C.
Stay safe and maybe keep an umbrella handy!