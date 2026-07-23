Heavy rains drench Thane district, close Runde and Walkas-Vehare bridges
India
Thane district got drenched on Thursday as heavy rains flooded major areas, shutting down key bridges like Runde and Walkas-Vehare in Kalyan taluka.
Roads turned into rivers by early morning, making travel tricky and forcing authorities to close these routes for safety.
Officials advise Danbav via Khadavli road
Local officials suggested using the Danbav via Khadavli Road if you need to get between Runde and Falegaon villages.
No casualties have been reported, but there's been some property damage from fallen trees.
Thane city itself saw nearly 100mm of rain in just 24 hours.