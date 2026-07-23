Heavy rains flood Valsad Navsari Surat, more than 1,600 evacuated
India
Heavy rains in Gujarat's Valsad, Navsari, and Surat districts on Wednesday led to major flooding.
One person lost their life, and more than 1,600 people had to be evacuated as rivers like Damanganga and Par nearly reached danger levels.
A fisherman tragically drowned in Valsad.
Over 500 Gujarat roads disrupted
Flooded rivers submerged low-lying areas in Navsari and pushed water levels up at creeks and dams in Surat.
More than 500 roads, including city routes, were shut down or disrupted.
NDRF and SDRF teams have been busy rescuing stranded residents, while authorities keep urging everyone to stay alert.