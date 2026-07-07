IMD warns of heavy rain, storms across Maharashtra, Odisha, Jharkhand
Heads up: The India Meteorological Department (IMD) has put out alerts for heavy rainfall and storms across Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Himachal Pradesh, and parts of Northeast India this week.
Jharkhand is set for thunderstorms and gusty winds from July 7-10, while Himachal Pradesh is on orange alert for serious downpours in several districts.
Jharkhand winds, Nashik closures, Odisha advisories
Jharkhand will see light to moderate rain with strong winds (up to 50km per hour).
In Himachal Pradesh, districts like Kangra, Mandi, and Solan could get hit with heavy showers.
Over in Maharashtra's Nashik district, schools and public spaces are shut as a precaution after "cloudburst-like" warnings.
Odisha is also bracing for more rain (fishermen have been told to stay off the water) and eastern Arunachal Pradesh faces similar alerts while Itanagar deals with a heat wave advisory.