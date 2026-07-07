IMD warns of heavy rain, storms across Maharashtra, Odisha, Jharkhand

Jharkhand winds, Nashik closures, Odisha advisories

Jharkhand will see light to moderate rain with strong winds (up to 50km per hour).

In Himachal Pradesh, districts like Kangra, Mandi, and Solan could get hit with heavy showers.

Over in Maharashtra's Nashik district, schools and public spaces are shut as a precaution after "cloudburst-like" warnings.

Odisha is also bracing for more rain (fishermen have been told to stay off the water) and eastern Arunachal Pradesh faces similar alerts while Itanagar deals with a heat wave advisory.