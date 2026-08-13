Karnataka proposes annual residential parking permits for Bengaluru vehicles
Bengaluru might soon see big changes in how parking works.
The Karnataka government has proposed annual permits for residential parking: ₹15,000 for small cars, ₹20,000 for sedans, and ₹25,000 for SUVs.
The draft rules were announced on August 11.
Karnataka draft details Bengaluru parking fees
Hourly fees for on-street parking in non-residential areas will range from ₹40 to ₹80 for cars and ₹20 to ₹40 for two-wheelers, depending on the road.
Off-street spots are cheaper: cars pay ₹20 to ₹40 per hour, and two-wheelers pay ₹10 to ₹20 per hour.
Monthly off-street parking will cost between ₹1,000 and ₹4,000; monthly off-street parking rates for parking between 8pm and 8am gets a 50% discount.
Longer stays on the street will mean higher charges.
The government wants your feedback over the next 30 days before making anything official.