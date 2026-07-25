Mumbai-Gujarat rail services largely restored after 2 days' heavy rains
India
After two days of heavy rains and widespread cancelations, Mumbai-Gujarat rail services are almost back to normal this Saturday.
Big names like Vande Bharat, Shatabdi, Karnavati, Double Decker, and Rajdhani are running again, though some morning Vande Bharat trains were about an hour late.
Restoration work continued through Friday before traffic was progressively normalized.
Borivali-Vatva Express and Paschim Express affected
While most trains are up and running, a few are still delayed or canceled, like the Borivali-Vatva Express (July 25) and Amritsar-Bandra Terminus Paschim Express (July 26).
If you're traveling soon, it's smart to check live updates before heading out, as schedules might shift while everything settles down.