Mumbai man ordered 3,196 Swiggy meals in 2025
A Mumbai user broke records by ordering 3,196 meals on Swiggy from January to November—about nine times a day.
It's a wild reminder of just how much food delivery has become part of daily life.
What else did India eat?
Biryani and burgers ruled the menu, with Indians ordering 93 million biryanis and over 44 million burgers this year.
Most orders rolled in between 3pm and 7pm and dinner beat lunch by a big margin.
Late-night munchies were real too—over two million chicken burgers landed between midnight and 2am.
Regional flavors & new trends
Regional dishes like Pahari, Malabari, Rajasthani, and Malvani saw a surge in love. Classic drinks such as buttermilk and sharbat also made a comeback.
Meanwhile, features like DeskEats grew in corporate areas, Incognito Mode use jumped by over 69%, and Food on Trains bookings soared by 380%—showing just how fast food delivery is evolving.