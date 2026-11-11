Oil India Limited Tengakhat Assam maintenance explosion kills 6 workers
A tragic fire at Oil India Limited's tank farm in Tengakhat, Assam, has now claimed six lives. The latest victim, Golap Dutta, passed away after battling severe burns.
The incident began with a major explosion during maintenance work on November 6, leaving several workers injured and families shaken.
Spectron Engineers repairs raise safety questions
The explosion happened while contract workers from Spectron Engineers were carrying out repairs in the crude oil storage area.
With more fatalities reported, questions are being raised about safety protocols at the facility.