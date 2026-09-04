Over 2 million Mumbai voters may be removed from rolls
India
Over two million Mumbai voters (about one-third of everyone registered) might be dropped from the electoral rolls because of record issues found in a recent state review.
If you're affected, you'll need to submit valid documents by September 30 to stay eligible.
The updated voter list comes out November 4.
Mumbai Congress seeks extension and transparency
Mumbai Congress is pushing for more time and transparency, saying many errors seem clustered in Muslim areas and everyone deserves a fair shot to fix things.
Notices will go out at their registered address or on WhatsApp, and 968 assistant electoral registration officers will handle hearings.
Similar voter deletions in other states have already sparked debate over fairness.