Papannapet teen suicide preceded Class 10 results showing 480 marks
A 17-year-old girl from Papannapet, Telangana, died by suicide on April 24, 2026, after worrying she'd fail her Class 10 exams.
Heartbreakingly, when results came out on Wednesday, April 29, she had actually scored an impressive 480 marks.
Her story has left her family and community in shock and brings attention to the real pressure students feel during exam season.
Telangana pass rate 95.15% masks struggles
Telangana's Class 10 pass rate jumped to 95.15% this year, a big improvement over last year.
Still, this tragedy shows that even high-achieving students can struggle silently.
It's a reminder that supporting each other emotionally matters just as much as academic success.