PM Modi calls Indira Gandhi 'ji' on birth anniversary
Prime Minister Narendra Modi marked Indira Gandhi's birth anniversary by calling her former Prime Minister Smt. Indira Gandhi ji and saying, "Paying tribute to former Prime Minister Smt. Indira Gandhi Ji on her birth anniversary,"
Gandhi, born in 1917 in Prayagraj, made history as India's first female prime minister and left a big mark on the country's politics.
Indira Gandhi led India 1966-77 1980-84
Indira Gandhi led India from 1966-77 and again from 1980 until she was assassinated in 1984.
Her time as prime minister saw major events that shaped modern India.
While her leadership had its share of controversies, she remains a powerful influence in Indian politics even today.