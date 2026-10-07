Rupi Soren, mother of Jharkhand Chief Minister, dies Wednesday night
India
Rupi Soren, the mother of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, passed away on Wednesday night.
She had been hospitalized since September 18 due to breathing problems and died around 8:30pm according to Hill View Hospital's director.
Rupi Soren contested 1999 Parliament election
Rupi was known for supporting her husband, veteran JMM leader Shibu Soren ("Guruji"), and even ran for Parliament in 1999, narrowly missing out by fewer than five thousand votes.