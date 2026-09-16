S. Jaishankar visits Bhutan September 16-17 to reaffirm India-Bhutan friendship
India
India's External Affairs Minister S. Jaishankar is off to Bhutan on September 16-17, 2026, to meet top leaders, including King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck and Prime Minister Tshering Tobgay.
The main goal? To keep the strong India-Bhutan friendship going strong.
Neighbourhood First deepens river hydropower cooperation
This visit is part of India's "Neighbourhood First" policy, which basically means keeping close ties with neighboring countries.
Recently, both sides have been teaming up on big projects like river management and hydropower: think sharing water data and working together on flood control.
These talks are all about leveling up that partnership even more.